KES NEED VEEL ON? Catherine'i ja Williami inetud vahakujud ajavad inimesed naerma

Briti kuningliku perekonna liikmetest on tehtud palju vahakujusid, mis peaaegu kõik on tõetruud, äratuntavad ja väga ilusad. Kuid eestlastele üsna lähedal, Poolas, asub vahakujude muuseum, kus Walesi esinduspaarist tehtud jäädvustused on lausa inetud.