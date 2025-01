Pilt on illustratiivne.

Bonnie Blue saavutus, kus ta seksis 12 tunni jooksul 1057 mehega, on tõstatanud küsimuse: mis juhtub naise kehaga, kui ta on nii pikalt järjest seksuaalselt aktiivne? Eksperdid selgitavad, millised on pikaajalise ja intensiivse seksuaalse tegevuse võimalikud füüsilised ja vaimsed mõjud.