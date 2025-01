«HULLEMAD» KUI MEHED? Strippar avalikustas kui paljud naised tüdrukute peo ajal oma mehi petavad

Wilde on oma sõnul märganud oma töisel erialal trendi, et kosilasi kiputakse sageli petma. Strippar jagas portaali Unilad kaudu kui sageli naised tüdrukuteõhtutel oma partnereid petavad ja väitis, et naised võivad olla selles osas hullemadki, kui mehed.

Natil on ka oma teooria, miks see nii on: naised arvavad, et neid küsitletakse kodus mehe poolt vähem ja ka teolt tabamise protsent on seetõttu väiksem. Ta selgitas: «Naised ei erine meestest ulakuse poolest karvavõrdki, kui läheduses pole ühtegi meest ja nad teevad samu asju ja võtavad võib-olla rohkemgi riske.»

Tema hinnangul tuleb ühes või teises vormis petmist ette igal kümnendal tüdrukuteõhtul. «Ja sinna ei kuulu need naised, kes valetavad, et on vallalised, olles tegelikult ise suhtes. Paljud tüdrukud ei kipu oma üheöö suhte partnerile ütlemagi, et petavad parasjagu oma elukaaslast.»