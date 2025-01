MIDA TEHA? Mu noorem õde sünnitas just mu mehele lapse – nüüd esitab ta veel ka absurdse nõudmise

Üks naine sai hiljuti teada, et tema abikaasa oli pidanud suhet tema noorema õega, ning lisaks sellele oli õde rasedaks jäänud. Uudis viis abielu kiire lõppemiseni, kuid probleemid polnud sellega kaugeltki läbi – värske ema tuli välja veelgi šokeerivama nõudmisega.

Redditi postituses jagas 26-aastane naine oma lugu. Ta rääkis, et tema ja ta 24-aastane õde on kogu elu olnud väga lähedased. Kui nad kodust välja kolisid, otsustasid nad algul koos elama asuda. Isegi pärast seda, kui naine abiellus, veetis õde tema juures palju aega. Kogu maailm varises kokku, kui ta avastas, et tema abikaasa ja õde olid aga salaja suhtes olnud.