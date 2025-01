«Selle raha eest ei liigutaks ma lillegi!» Noore ema suhtumine rahasse ajas netirahva tagajalgele

28-aastane Alice Raspin, kes teenib kindlustusettevõttes digitaalspetsialistina töötades 67 000 dollarit (64 800 eurot – toim) aastas, oli šokeeritud, kui sai teada, et tema valdkonnas pakutakse töökohti, mille aastapalk on 60 000 dollarit (58 000 eurot – toim).

«Vabandust, aga ma ei liigutaks 60 000 dollari eest aastas lillegi,» ütles noor ema videos, mida ta jagas eelmisel nädalal TikTokis. «28-aastase naisena, kes elab suurlinnas ja kellel on üks laps, on mul üür maksta ja me kogume raha kodu ostmiseks. Kuidas inimesed ootavad, et keegi teeks kahe nädala jooksul 75 tundi tööd vaid 60 000 dollari eest? Milliseid arveid ma sellega maksan? See on ulme!»