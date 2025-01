Põhjus, miks naine soovib, et ta mees magaks teiste naistega

Kuigi paljud naised oleksid šokeeritud, et nende abikaasa jagab intiimsusi teiste naistega, on Honey Brooks seda hoopis aktiivselt toetanud. 34-aastane Honey avaldas, et tema abikaasa Hank (36) on viimastel aastatel olnud intiimsuhetes vähemalt 80 naisega. Teised naised nende abieluvoodis pole mitte üksnes tavaline, vaid Honey sõnul on see nende suhet isegi tugevdanud.