Iga kohtingule minek kätkeb endas väikest riski – usaldada võõrast inimest, loota, et teil omavahel klapib ja kõik läheb hästi. Aga mõnikord juhtub midagi, mis jätab hinge tükiks ajaks korraliku jälje. On lugusid, mis on lihtsalt veidrad, ja lugusid, mis panevad ihukarvad püsti tõusma. Ning siis on lood, kus inimesed tunnistavad üles midagi nii šokeerivat, et kogu maailm tundub hetkega teistsugune.