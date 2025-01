Kontvõõrana pulma külastanud naist ähvardab vangla

Sotsiaalmeedias nime @kuailefeizhaidejiejie kandev noor naine postitas eelmise aasta sügisel ühismeediasse video pulmapeost. Ta naudib seal maitsvaid gurmeeroogi, mekib veine, vestleb teiste külalistega, teeb videointervjuusid ning vahetab kontaktandmeid. Pruut Angela arvas, et tema jaoks võõras naine on kellegi sõber ja alles pulmajärgsel päeval selgus, et tegelikult ei tundnud keegi pulmas viibinutest seda naist. Samuti ei toonud pidu nautiv kontvõõras kingitust. Hiinas on tavaks kinkida pruutpaarile ümbrik summaga, mis jääb umbes 100–150 euro kanti.