Teadus ütleb, et need 5 toitu teevad inimesed kõige õnnelikumaks

Me kõik teame, et toit teeb õnnelikuks. Toidu ja heaolutunde vaheline seos on sügavalt juurdunud – see algab juba imikueas, kui emapiim rahustas ja pakkus turvatunnet. Täiskasvanuna naudime aga külmal õhtul Netflixi vaadates pitsat ja õlut või lahkumineku järel liitrit jäätist.