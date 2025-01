Kas poorid tõesti avanevad ja sulgevad?

Vastupidiselt levinud arvamusele ei avane ega sulgu poorid kuuma või külma veega. «Pooridel pole lihaseid, nii et nad ei saa temperatuuri mõjul avaneda ega sulguda,» selgitas dermatoloog Hannah Kopelman. Kuum vesi eemaldab ajutiselt nahalt õlisid ja mustust, andes pooridele puhtama välimuse, kuid nende suurust see ei muuda. Külm vesi seevastu ahendab ajutiselt veresooni, nii et nahk näib siledam, kuid ka see ei mõjuta pooride suurust.