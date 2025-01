RINNAD RITTA Maailma naiste büstide suurused pandi edetabelisse! Vaata, kuhu platseeruvad eestlannad

«Rinna suurus on iga naise puhul unikaalne ning seda mõjutavad mitmed tegurid, sealhulgas geneetika, toitumine ja dieet, kaal ja kehamassiindeks, füüsiline vorm ja vanus,» kirjutasid raporti autorid, lisades, et keskmine korvi suurus varieerub riigiti AA-st C-ni.

Teadlased märkisid, et kehamassiindeks (KMI) on tihedalt seotud rinna suurusega, kusjuures suurem kehamassiindeks tähendab sageli suuremat rinnapaari, vahendab New York Post.

Norra oli siinkohal erand. Riigi keskmine KMI oli madalam kui teistes riikides (26,2), kuid sellest hoolimata võttis just Norra suurimate rindadega riigi esikoha, keskmise korvi suurusega C ja D vahel.

USA jäi teiseks keskmise KMIga 29 ja korvi suurusega C, samal ajal kui Ühendkuningriigi keskmine KMI oli 27,1 ja keskmine korvi suurus samuti C.

Viimasele kohale väikseima keskmise rinnahoidja suurusega jäi aga Gröönimaa, kus teadlased väitsid, et keskmine korvi suurus oli A ja KMI 26,7. Ülekaaluliseks loetakse inimest, kelle KMI on suurem kui 25 ja väiksem kui 30, samas kui rasvumise määratluseks on KMI, mis on üle 30.

Eestis on keskmine KMI World Data andmetel 26,2 ja keskmine rinnakorvi suurus A ja B.

«Üldiselt on märkimisväärne, et suuremad rinna suurused esinevad sageli riikides, kus rasvumine on samuti probleem,» teatasid World Data teadlased eelmisel aastal, kui nad kuulutasid, et Norra, Island, Ühendkuningriik ja USA on riigid, kus on suurimad rinnad.

«Naise rinnad koosnevad suures osas rasvkoest ja näärmetest. Rindade kuju ei sõltu ainult geneetilistest teguritest, vaid ka rasvkoe sisaldusest ja sidekoe koostisest.»

Rinnahoidja suuruse mõõtmine toimub mõõtes ümbermõõtu rinnakorvi alt, mida tähistab number, ja rindade kõige täidlasemat osa, mida tähistab täht. «Mida suurem on erinevus nende mõõtude vahel, seda suurem on korvi suurus,» selgitasid teadlased.