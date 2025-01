Just sel põhjusel tundub, et vanemaks saades aeg justkui lendab

Aastakümneid kestnud uuringud näitavad, et meie arusaam sellest, kui kiiresti aeg möödub, kasvab vanemaks saades. Liverpooli John Mooresi Ülikooli hiljutises uuringus selgus, kuidas Ühendkuningriigi inimesed tunnevad, et jõulud saabuvad igal aastal kiiremini, samas kui Iraagis tunnevad, et ramadaan algab varem.

Professor Adrian Bejan selgitas LadBible'is, et see nähtus on teadusringkondades hästi tuntud: «Inimesed on sageli üllatunud, kui palju nad mäletavad nendest aegadest, mis tundusid neile nooruses igavesed lihtsalt see, et see töödeldi kiires tempos.»