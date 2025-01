ÕPI PARIMATELT Miks näeb printsess Kate piltidel perfektne välja? Ta kasutab just seda nippi!

Miranda Holder, kes jagab sotsiaalmeedias kuninglikke stiilinippe, rääkis TikTokis, et printsessi kaunid pildid ei sõltu ainult geenidest või ilust, vaid oskusest poseerida ühe targa tehnikaga. «Kate Middleton on saanud meediakoolitust ja talle on õpetatud lihtsat, kuid väga mõjusat stiilinippi. See tagab, et ta näeb igal pildil veatu välja,» ütleb Holder.