Printsess Catherine'i perel on alkoholi osas ranged reeglid

Kuningapere liikmete elu on nagu luubi all ja reegleid, mida järgida, ei jaksa lihtsurelikud kokku lugedagi. Mis puutub alkoholi tarbimisse, on printsess Catherine enda jaoks kehtestanud range piirangu, mida jälgivad ja järgivad teisedki pereliikmed. Ka pühad perekonna seltsis pole selles osas erand.