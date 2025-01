Los Angeleses tegutsev psühholoog pöördus YouTube’i kaudu inimeste poole, et hoiatada ohtude eest, mis varitsevad inimesi, kes on suhtes nartsissistiga, vahendab Unilad.

Dr Ramani Durvasula selgitas, et nartsissistlikud partnerid kasutavad tavalist manipulatsioonitaktikat, et saada, mida nad tahavad. Ta nimetas seda käitumist tuleviku illusioonide loomiseks (future faking) ja selgitas, mida see tähendab.