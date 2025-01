DNA-test paljastas 60 aastat vana peresaladuse: ei teagi, kas nutta või naerda

Redditi foorumis oma muret kurtnud 60-aastane naine ütleb esmalt, et ei tea, kas nutta või naerda. «Olen ennast varemgi pere musta lambana tundnud, kuid see oli siiski täielik šokk. Mina olen tumedate juuste ja tugeva kehaehitusega, samas kõik mu õed on pikad, blondid ja kleenukesed.» Ta rõhutab korduvalt, et kuigi oli selliseid erisusi märganud, ei seadnud ta oma päritolu kunagi kahtluse alla.