HEA TEADA Üllatav viis, kuidas suudlemine hambaid mõjutab

Me teame, et suudluse teel levivad viirused, kuid see pole ainus terviserisk. Suudlemine mõjutab ka meie hambaid, sest suu on peamine koht, kust bakterid ja muude mikroorganismid leiavad tee meie organismi. Hambaarst Katrina Sanders selgitas, et mikroorganismid pääsevad kehasse limaskestade, sülje ja sisse hingamise kaudu. Teisisõnu, suus levivad mikroobid, mis põhjustavad hambaauke ja igemehaigusi.