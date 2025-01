EKSPERDID HOIATAVAD Kulutulena leviva fetišiga kaasneb tõsine oht

Mitmete allikate järgi viib see tegevus eneserahuldamise harrastajad tihti transilaadsesse seisundisse. See on sarnane edgingu ehk vähem äärmusliku orgasmi edasilükkamise versiooniga, mida ennustatakse 2025. aasta populaarseimaks fetišiks. Huvi selle kohmakana tunduva tegevuse vastu on viimase viie aasta jooksul kasvanud 800 protsenti, teatas Daily Mail.