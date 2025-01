Isehakanud spermadoonor pakub nii kaug- kui ka kohapealseid viljastamisteenuseid naistele, kellel on raskusi rasestumisega. Gordy teenused on tasuta ning ta julgustab huvitatud naisi temaga läbi Instagrami ​ühendust võtma, vahendab New York Post. Mehel on ka veebileht Be Pregnant Now. «Mulle meeldib, et olen aidanud kõigil neil naistel peresid luua, kui nad arvasid, et see pole võimalik,» ütles Los Angelesest pärit Gordy.