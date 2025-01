Raadiojaama LBC avaldatud kirjas mainiti, et kaamerad on mõeldud eelkõige heidutusmeetmena, et ennetada kiusamist, vandalismi, e-sigarettide tarvitamist ja muid sobimatuid tegevusi. Samuti aitavad need õpetajatel selliseid olukordi kiiremini lahendada.