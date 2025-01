KUIDAS TOIME TULLA? Need märgid näitavad, et oled äärmiselt tundlik inimene

Kas oled kunagi tundnud, et koged maailma sügavamalt kui teised? Tundlikkus pole viga ega nõrkus, vaid unikaalne omadus, mis mõjutab seda, kuidas me elukogemusi tajume. Paljude jaoks tähendab see intensiivset empaatiat, loovust ja intuitiivsust, kuid ka ülekoormatuse ja ärevuse episoode. Kui mõistad, et oled tundlik inimene, võid õppida seda omadust enda kasuks tööle panema.