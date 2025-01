50-aastast naist, kes näeb kümneid aastaid noorem välja, loobitakse šokeerivate süüdistustega

50-aastane Patricia Lichtenberger on oma sotsiaalmeediaplatvormidel kogunud üle viie miljoni vaatamise ja on ka varem oma muljet avaldavate meigioskustega uudistesse sattunud — just meigi abil õnnestub naisel kuidagi oma näolt kümneid aastaid minema pühkida, vahendab Daily Mail.

Kuid kuulsusega on kaasnenud ka ebameeldivused, kuna Patricia peab pidevalt taluma õelate inimeste rünnakuid. «Tänu minu oskustele on mõned inimesed nimetanud mind hirmuäratavaks,» ütles Patricia. «Samuti öeldakse mulle tihti, et see on nõiakunst.»