PILDID Printsess Kate tähistab täna sünnipäeva! Siin on tema säravamad stiilihetked läbi aegade

Kate on tuntud oma moeteadliku stiilitunde poolest ning tema valikud on pälvinud alati rahvusvahelist tähelepanu. Alates elegantsetest ametlikest esinemistest kuni südantsoojendavate hetkedeni oma laste seltsis on Kate kohandanud kuningliku pere kuvandit tänapäevasemaks ja inimlikumaks. Ta on kujundanud selle rolli mitte pelgalt uhkete pidulike ülesastumiste kaudu, vaid olles pühendunud heategevusele, laste heaolu edendamisele ja vaimse tervise teemade avamisele.