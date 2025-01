PILT 57-aastane Nicole Kidman näitab vapustavaid jalgu

57-aastane Kidman särab ajakirja kaanel dramaatilises riietuses: pikkade varrukatega tume kampsun, mis on kombineeritud pitsiliste alusrõivaste ja seksikate mustade sukapaeltega. Julge stiilivalik tundub olevat inspireeritud tema uuest rollist erootilises põnevikus «Kullake», kus ta kehastab Romyt – abielus edukat naist, kes satub kirglikku ja vastuolulisse suhtesse noorema praktikandiga.

Kidmani esitus filmis on saanud kiitust nii kriitikutelt kui ka publikult. Teda on tunnustatud mitme auhinnaga, sealhulgas Palm Springsi rahvusvahelise filmifestivali eriauhinnaga, ning ta pälvis oma 17. Kuldgloobuse nominatsiooni. Filmis käsitletud riskantsed teemad ja sensuaalsed stseenid on tekitanud laialdast kõlapinda, näidates Kidmani julge rollivalikuga näitlejana. Oma hiljutise fotosessiooniga tundub ta seda kuvandit veelgi rõhutavat.

Intervjuus ajakirjale W Magazine avas Kidman oma vastuolulise rolli tagamaid. Ta tõdes, et ei tundnud hirmu, vaid pigem põnevust, et sai kehastada niivõrd haavatavat ja keerulist tegelaskuju. «See roll köitis mind. Jah, filmis on seksuaalsust, kuid see on tegelaskuju jaoks eksistentsiaalne kriis,» selgitas Kidman. Ta lisas, et oli põnev uurida oma karakteri vajadust võimu ja selle loovutamise järele, samal ajal peegeldades, mida tähendab olla tänapäeva ühiskonnas keskealine naine.

Jaanuaris antud intervjuus kiitis Kidman filmi režissööri Halina Reijni panust, öeldes, et naise juhitud filmil oli otsustav mõju tema rollisooritusele. «Halina kirjutas selle loo ja mõistis seda sügavuti. Meesrežissöör poleks suutnud pakkuda sama lähenemist, sest tema ei suuda kogeda, mida tähendab olla minu kehas,» märkis Kidman.

Kuigi Kidman ei võitnud tänavusel Kuldgloobuste galal auhinda – selle pälvis Fernanda Torres filmi «I'm Still Here» eest –, on ta jätkuvalt üks kriitikute soosikuid ja tõsine kandidaat Oscari nominatsiooniks. Kas ta pääseb võistlema hinnatud kuldkuju eest, saab selgeks 17. jaanuaril, mil kuulutatakse välja Oscari nominatsioonid, vahendab The List.

Pileteid filmile «Kullake» saad osta SIIT.