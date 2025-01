GALERII Epp Kärsin kutsus kokku Tartu kõige vallatumad naised!

Apollo naistekas on kinoõhtu, kuhu on oodatud kõik, kes väärtustavad eksklusiivsust, head seltskonda ning vinget meelelahutust! Haarake kaasa oma parimad sõbrannad ja veetke koos auhinnaloosi ja hea filmi saatel üks meeldiv õhtupoolik.

New Yorgi edukas tegevjuht, ema ja abikaasa Romy (Nicole Kidman) elab hoolikalt kontrollitud maailmas, kus iga hetk on planeeritud ning ta on alati teadlik, kuidas ta teistele välja paistab. Siiski pole ta oma pikas abielus armastava, hooliva ja kunstile pühendunud Jacobi (Antonio Banderas) kõrval kunagi tõeliselt naudingut kogenud.