80-aastase mehega abielluv noor naine: ta ei jõua ära oodata, et oma ülejäänud elu minuga veeta

Tiffany, kes ise nimetab end uhkusega vanade meeste armastajaks, postitab regulaarselt uudiseid oma suhtest TikToki kontol @tiffanywisconsin.

Ühes videos tunnistas ta, et tema perekond pole suhtest just vaimustuses, kuid see ei ole takistanud tema armastaust ja tulevikku koos mehega planeerimast. Paar, kes elab USA-s Wisconsini osariigis, jagab sageli südamlikke ja romantilisi videoid, kus näitavad üles kiindumust üksteise vastu.

Ühes klipis on näha, kuidas Tiffany ja tema kallim embavad teineteist hellalt ja jagavad kirglikku suudlust. Teises videos räägib Tiffany, kuidas mees, kuigi 80-aastane, paneb teda end taas 20-aastasena tundma. Ta paljastas ka, et kohtus oma kallimaga vanadekodus, kust otsustas ta enda juurde elama viia.

Tiffany populaarsus TikTokis on plahvatuslikult kasvanud – tal on üle 74 000 jälgija, kellest paljud on huvitatud, kuidas tema suhe areneb. Kommentaarides avaldavad inimesed nii toetust kui ka skeptilisust.

Üks jälgija küsis: «Kui palju tal raha on?»

Tiffany vastas tabavalt: «Piisavalt, et viia mind McDonald’sisse.»

Mõned kommentaarid on toetavad, näiteks:

«Oluline on see, et te mõlemad olete õnnelikud. Te olete suurepärane paar.»

«Pole tähtis, mida keegi teine arvab. Järgi oma südant.»

Samas ei puudu ka skeptilised arvamused:

«Pangakonto on su tõeline armastus.»

«Kes ütleb, et raha eest õnne ei saa osta?»

«Ta on ilmselt miljonär.»

Vaatamata kriitikale jätkab Tiffany oma elu elamist vastavalt oma soovidele, jagades rõõmsalt killukesi nende ebatavalisest armastusloost.