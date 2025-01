ETTEVAATUST Need toidud tõstavad kolesterooli lakke

Kõrge kolesteroolitase on väga levinud, kuna see on vaikne oht, sageli ilma selgete sümptomiteta. Kolesterool on rasvane vahajas aine, mida keha vajab rakkude ja hormoonide tootmiseks. Siiski on kolesteroolil kaks vormi: «halb» väikse tihedusega lipoproteiin ja «hea» suure tihedusega lipoproteiin.