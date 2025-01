KOLM KUUD ELADA Vähiga võitlev naine jagas viit sümptomit, mida sageli ignoreeritakse

35-aastasel Linda Chavezil diagnoositi eelmisel aastal kaugelearenenud kopsuvähk, vahendab Daily Mail. Kahjuks oli haiguse avastamise ajaks see jõudnud neljandasse staadiumisse, mis tähendas, et vähk oli juba levinud kopsudest kaugemale, sealhulgas ajju, luudesse (sealhulgas lülisambasse) ning lümfisõlmedesse ja neerupealisetesse. Arstid ütlesid talle, et vähk on terminaalne ja tõenäoliselt viib see tema surmani.