Jaanuar on ideaalne aeg, et seada eesmärke ja mõelda, kuidas uusi tuttavaid leida. Kohtingurakendused pakuvad nutikaid tööriistu, mis aitavad leida inimesi, kellega jagad sarnaseid väärtusi. Siin on seitse realistlikku uusaastalubadust, mis aitavad sul kohtinguäppidest maksimumi võtta ja edukalt tutvuda.