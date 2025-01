Kuigi meie elu võib olla teistsugune, kui lapsepõlves ette kujutasime, viivad läbielatud katsumused ja võitlused meid verstapostideni, mis näitavad, et me juba oleme tõeliselt edukad. Ka siis, kui igapäevaelu tundub kaootiline või unistuste eesmärgid on alles täitmisel. On oluline tunnustada ennast, sest nii tõuseb enesekindlus ja langeb ärevus, mis kaasneb pideva püüdlusega midagi enamat saavutada.