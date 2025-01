Lehvita üleliigsele voodrile! Saabumas on Ozempicust veelgi efektiivsem kaalulangetusravim

Kanada McGilli ülikooli teadlased analüüsisid 26 kliinilist uuringut, milles osales kokku ligi 15 500 inimest, et välja selgitada, millised ravimid aitavad kõige paremini vähendada kehakaalu. Tulemused näitasid, et Retatrutide, mida nimetatakse ka kolmekordseks G-ks, võimaldas patsientidel kaotada kuni 22 protsenti oma kehakaalust 11 kuu jooksul. Võrdluseks, praegu turul olevad ravimid, nagu Ozempic ja Wegovy, mille toimeaineks on semaglutiid, aitasid samas ajavahemikus vähendada kehakaalu vaid kuni 14 protsenti, vahendab New York Post.