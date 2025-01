Aleksandra Kasperek on naine, kes mõistis, et vahel vajavad inimesed lihtsalt kallistust. Poola ettevõtja juhib professionaalset kaisutamissalongi, mis on nii populaarseks muutunud, et üksildased kliendid peavad turvalist ja sobilikku inimkontakti soovides lausa ootenimekirjas olema.