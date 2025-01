​Populaarne dieet võib põhjustada meestel juuste hõrenemist

Trendikas 18:6 dieet, kus paastutakse 18 tundi ja süüakse vaid kuue tunni jooksul, on leidnud palju pooldajaid. Teadlaste sõnul võib see populaarne toitumisviis meestele ootamatult mõjuda. Uuringud näitavad, et selline paast võib aeglustada juuste tagasikasvamist, muutes need õhemaks ja lühemaks.