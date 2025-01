Populaarsust koguv fetiš võib karmilt kätte maksta

Gooning ehk masturbeerimine pornot vaadates tundide, mõnikord isegi päevade kaupa ilma orgasmini jõudmata, on viimasel ajal populaarne. See meelitab paljusid oma psühholoogilise mõjuga, mida pidev rahuldamatus kaasa toob. Mitme allika põhjal viib see eneserahuldamise viis tihti transilaadsesse seisundisse.

See meenutab «edging’ut» – meetodit, kus orgasmi hoidmise asemel venitatakse rahulduse hetke edasi. Viimane on prognooside järgi 2025. aasta populaarseim fetiš. Kuigi see kõlab kummaliselt, on huvi selle vastu viimase viie aastaga kasvanud lausa 800 protsenti, kirjutab Daily Mail.