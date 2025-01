ÕIGLANE? 12-aastasele poisile lapse sünnitanud õpetaja sai lõpuks karistada

Endine õpetaja, kes tunnistas end süüdi seksuaalvahekorras viie õpilasega, kellest ühega sai ta lapse, mõisteti kohtus süüdi, vahendab Daily Star.

Endine Tiptoni maakonna õpetaja Alissa McCommon, keda süüdistati 12-aastase poisi vägistamises, kellest ta rasedaks jäi, tunnistas end reedel süüdi mitmes kuriteosüüdistuses. Nende hulka kuulusid lapse vägistamine, kaks süüdistust alaealise vägistamises ametiisiku poolt, kolm süüdistust raskendatud alaealise vägistamises, kolm süüdistust alaealise seksuaalses ärakasutamises elektrooniliste vahendite abil, kaks süüdistust alaealise ahvatlemises: raskendatud alaealise vägistamine ja üks süüdistus lastekaitseseaduse rikkumises.

Politsei sõnul on süüdistused seotud viie ohvriga, kuid lisati, et ohvreid võis olla koguni 21. 38-aastane endine viienda klassi õpetaja mõisteti 25 aastaks vangi ilma tingimisi vabastamise võimaluseta. Kohtunik Neill ütles McCommonile ka, et tal keelatakse igasugune kontakt väikelapsega, kelle ta oma õpilasele sünnitas, vahendab WREG.

The New York Post teatas, et naisel on keelatud võtta ühendust oma ohvritega.

On teatatud, et ta helistas ühele oma ohvritest rohkem kui 200 korda ja sõlmis sõprussuhted oma õpilaste emadega. Ta olevat öelnud 12-aastasele poisile, et on temast rase ja ähvardas endalt elu võtta, kui poiss nende ebaseaduslikku suhet jätkata ei taha.

12-aastase ohvri ema pöördus kohtus McCommoni poole: «Ma armastasin sind nagu perekonda, avasin sulle oma kodu ukse. Sa kasutasid meie sõprust selleks, et teha mulle ja inimestele, keda ma siin maailmas armastan, haiget. Võtsid mu pojalt enne puberteeti süütuse, võtsid selle, mis pidi olema suur kogemus, ja rikkusid selle ära. Sa oled haige ja väärastunud.»

«Seda süütut last armastatakse ja kasvatatakse ilma sinu mõjuta. Sa põled põrgus.»

Tiptoni maakonna ringkonnaprokurör Mark Davidson ütles ajakirjanikele: «Need süüdimõistmised ja karistused näitavad, et õiguskaitseorganid ja ringkonnaprokuratuur on jätkuvalt pühendunud laste vägistamise ja seksuaalse kuritarvitamise juhtumite agressiivsele uurimisele ja vastutusele võtmisele selles ringkonnas, eriti kui tegemist on alaealiste ohvritega.»