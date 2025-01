Austraalia OnlyFansi modell Mia Bailey on avanud ukse ühe eriti üllatava fetiši maailma – nimelt teenib ta tuhandeid sellega, et laseb end kõditada.

Mia sõnul on kõditamisfetiš palju levinum, kui enamik arvata oskaks. Ta saab regulaarselt taotlusi luua sisu, kus teda kõditatakse. Kõige populaarsemad on stsenaariumid, kus Mia on alistuvas rollis ja fännid naudivad tema reaktsioone, kui ta püüab kõditamisega toime tulla. Vahel soovitakse ka, et ta ise oleks kõditaja rollis, kuid üldjuhul on tähelepanu tema emotsioonidel ja kehakeelel.