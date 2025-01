Need olid Jennifer Anistoni viimased sõnad Angelina Joliele enne lahutust Brad Pittist

2005. aastal rääkis Aniston väljaandele Vanity Fair, kuidas ta kohtus Joliega Californias Warner Brosi stuudios, kus toimusid «Sõprade» võtted. «Ma astusin juurde, tutvustasin end ja ütlesin: «Brad on väga elevil, et saab teiega koos töötada. Loodan, et veedate aega suurepäraselt!»» meenutas Aniston intervjuus.

Aniston on hiljem öelnud, et otsustas uskuda, et tema abielu Pittiga ei lõppenud teise naise tõttu. Ta tunnistas siiski, et vaatas esimest korda Pitti ja Jolie ühiseid fotosid šokeeritult: «Maailm oli šokeeritud, ja mina samuti. See polnud kindlasti üks minu aasta tipphetki.» Kuid ta lisas: «Mis ei tapa, teeb tugevamaks.»