2025. aasta kuumimad nõuanded: seksiterapeut jagab oma saladusi

Vanessa Marin jagas esmakordselt oma näpunäiteid eelmisel aastal, öeldes, et ta on nende nelja soovituseni jõudnud pärast kaht aastakümmet kestnud tööd tuhandete paaridega. Kuigi ta on seksiekspert, tunnistas Marin, et talgi on võtnud aega, et end oma mehega täielikult mugavalt tunda, vahendab New York Post.

«Meil on kulunud aastaid, et mõista, milline näeb välja toetav, kaastundlik ja vastutustundlik suhe,» märkis ta. «Pidage meeles, et te olete meeskond ja võite koos töötada, et luua suhe, mis on veelgi toetavam ja kaastundlikum.»

Marini esimene hoiatus magamistoas: tema abikaasa ei pea alati algatama intiimsust lihtsalt seetõttu, et ta on mees.

Sekspositiivne terapeut kinnitas, et mõlemad partnerid võivad algatada intiimsust – ja vihjas, et meestele meeldib, kui naine avaldab soovi seksida.

Teiseks: Marin ei paneks oma meest kunagi end halvasti tundma, kui tal parasjagu seksi jaoks tuju pole.

Ka teised seksiterapeudid on rõhutanud, et on oluline austada oma partnerit ja anda talle ruumi, kui tema libiido ei ole valmis. Survestamine viib ainult selleni, et seks seostub tulevikus negatiivsete emotsioonidega — seda näitavad ka varasemad uuringud.

Kolmas asi, mida Marin kunagi oma mehega ei teeks: ta ei jääks oma soovide osas tagasihoidlikuks, kartes partneri tundeid haavata.

Terapeut usub, et kirglik voodielu saab toimida ainult läbi avatud suhtluse, mis tähendab, et oma soove tuleb arutada lugupidaval viisil. «Arutage kindlasti uusi piire ja ootusi oma partneriga kannatlikult, lugupidavalt ja sihipäraselt,» rõhutas ta.​

Jälgijad olid Marini nõuannetest vaimustuses, öeldes, et need aitavad kindlasti nende seksielu paremaks muuta. «Need on suurepärased!» hõiskas üks inimene. «On nii palju viise, kuidas me end kindlate ootustega ise alt veame. Aitäh jagamast.»