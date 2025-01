See probleem on paljude meeste erektsioonihäirete põhjus

Viimased uuringud viitavad võimalikule seosele erektsioonihäire ja ärritunud soole sündroomi vahel. Peruu teadlased leidsid väikeses meditsiiniüliõpilaste uuringus, et ärritunud soole sündroomi põdevatel inimestel oli erektsioonihäire esinemissagedus 108 protsenti kõrgem võrreldes nendega, kellel seedetrakti häireid polnud. Uuringu autorid märkisid, et meditsiiniüliõpilased seisavad sageli silmitsi suurte akadeemiliste nõudmistega, mis tekitavad stressi ja mõjutavad suguhormoonide, eelkõige testosterooni, tootmist. See omakorda häirib närvide ja veresoonte tööd, mis on vajalikud erektsiooni jaoks.