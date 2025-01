«Ärge tehke neid vigu!» Karjääriguru karm hoiatus aitab välistada kahtlased töökohad

Värbamiskonsultant Darci Smith jagab sotsiaalmeedias, et värbajad komistavad tihti selle taha, et nad jätavad olulised sammud protsessist välja – nii paljastavad nad kogemata kandidaatidele, et tegemist on halva töökeskkonnaga. «Ma vaatan pakkumise põhjalikult üle, veendun, et see on hea ja siis lasen kandidaadil selle vastu võtta,» lubas ta oma TikToki postituses.

Nõustaja sõnul peaksid kandidaadid otsima tööpakkumistes selget ja konkreetset keelekasutust, eriti, kui jutt puudutab palka. Kindlasti peaks kindlasti enne pakkumise vastuvõtmist värbajaga kõnealuse ettevõtte boonussüsteemi. Ebamäärased vastused on naise sõnul hoiatusmärk, vahendab New York Post.

«Sa pead teadma, millised on konkreetsed mõõdikud,» ütles ta. «Kui sinu boonus sõltub sooritusest, pead täpselt teadma, mida on vaja teha, et seda raha saada.»

Järgmisena on kriitiliselt oluline tutvuda ettevõtte hüvitiste paketiga. «Ainuüksi see, et neil on hüvitiste plaan, ei tähenda, et see on hea,» tunnistas ta. Smith lisas, et sama oluline on olla tähelepanelik, kui värbaja ei räägi neist asjadest üldse.

«Sinu värbaja peaks alati pakkumise läbi arutama! Kui ta seda ei tee, siis ta ei tee oma tööd hästi,» kirjutas ta oma video pealkirjas.