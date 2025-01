Jaanuar on lahkuminekute kuu – kuidas seda vältida?

Jaanuar on kurikuulsalt tuntud kui lahkuminekute kuu, mille tipuks on sageli nn lahutuspäev – esimene esmaspäev pärast uusaastapäeva. Uuringud näitavad, et detsembri ja sõbrapäeva vahel kaalutakse lahkuminekut lausa kaks korda sagedamini kui muul ajal aastas. Miks nii?