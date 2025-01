KELMIKAS KLÕPS Näitleja Heather Graham tähistas uut aastat bikiinides

Graham viibis aastavahetusel Wyomingis Jackson Hole'i kuurordis, kus ta jäi kaamera ette ka muudes šikkides talveriietes. Näitlejanna poseeris valges lühikeses topis, kitsastes teksades, mustades saabastes ning neoonroosas sulejopes, mis lisas tema talvisele stiilile särtsu. Ühe pildi taustaks oli hubane kamin, mille ees seisis koos Grahamiga ka tema poiss-sõber John de Neufville.

Postituse lõpus jagas Graham videot, kus ta demonstreeris oma suusatamisoskust, liueldes oskuslikult mäest alla.

Heather Graham saatis oma jälgijatele soojad tervitused: «Head uut aastat! Loodan, et see aasta toob kõigile palju armastust ja häid vibratsioone.» Lisaks mainis ta, et alles õpib suusatama ning otsib viise, kuidas uuel aastal terve ja õnnelik olla.

Graham tänas ka oma treenereid ja tervisespetsialiste, kes toetavad teda lihas- ja heaolueesmärkide saavutamisel.

Pärast 50. eluaastat on Heather Graham keskendunud tervislikule elustiilile, mille keskmeks on hea enesetunne nii seest kui väljast. Näitlejanna on jaganud, et jooga, meditatsioon ja igapäevased afirmatsioonid aitavad tal enesekindlust hoida.

«Kultuur võib püüda meile sisendada, et nüüd on aeg end halvasti tunda,» rääkis Graham 2020. aastal ajakirjale PEOPLE. «Mina ütlen, et just nüüd on aeg end paremini tunda.»​

