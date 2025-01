SKANDAALNE VIDEO Meghan Markle'i uusaastatervitus jäi kriitikutele hambusse

Hiljutises Instagrami postituses jagas ta videot, kus jookseb paljajalu rannal ning kirjutab liivale 2025. Ekspertide hinnangul kannab see lihtne, kuid mõjus klipp endas rohkemat kui lihtsalt tervitust uuele aastale – see võib sümboliseerida Meghan Markle’i soovi tõmmata tähelepanu iseendale, sõltumatult oma abikaasast prints Harryst ja nende lastest.

Videos näeme Meghanit, kes naeratades jookseb mööda rannaliiva, aeglustab sammu ning kirjutab liiva järgmise aasta numbri. Videot saadab lihtne, kuid enesekindel õhustik. Royalist Ingrid Seward usub, et see postitus on Meghanile omane sümboolne žest.

«Meghan saadab sõnumi: «Tere, ma olen siin. Ma olen tagasi ja valmis keskenduma omaenda tegemistele»,» selgitab Seward.

Viimase aasta jooksul on Sussexite abielu ja Meghan Markle’i avaliku elu madalseisu kohta levinud mitmeid kuulujutte. See postitus näib olevat tema viis alustada 2025. aastat värske ja enesekindla hoiakuga.

Märkimisväärne on see, et videos puuduvad igasugused viited prints Harryle või nende lastele, Archie’ile ja Lilibetile. Sewardi sõnul on see teadlik valik.

«Meghan soovib keskenduda iseendale. Ta on alati hoidnud oma lapsi avalikkuse pilkude eest, ning nüüd on aeg näidata, et tal on omaenda ambitsioonid ja projektid,» kommenteerib ekspert.