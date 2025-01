KÕIGI KULLAKE? Need märgid näitavad, et tegelikult ei salli sind mitte keegi

Kui pilk väldib pilku

Esimene hoiatav märk on silmside vältimine.

«Silmside vältimine viitab sageli sellele, et inimene tahab vältida sügavamat kontakti või vestlust,» selgitab Tighinean. Kui inimene ei vaata sulle otsa, võib see olla alateadlik viis teada anda, et ta ei soovi suhelda.

Pingul huuled ja kehapööre

Järgmine vihje, millele tähelepanu pöörata, on huulte kokkusurumine.

«Huulte kokkupressimine on kehakeele märk, mis viitab ärritusele, stressile või rahulolematusele,» räägib Tighinean.

Samuti tasub jälgida, kuhu inimene oma keha ja jalad suunab. Kui ta pöörab end sinust eemale või suunab jalad väljapääsu poole, võib see näidata, et ta tahab vestlusest eemalduda.

Käed risti ja vahemaa hoidmine

Ristatud käed on üks kõige tuntumaid kehakeele märke, mis viitab piiri tõmbamisele.

«Kui inimene paneb enda ja sinu vahele eseme, näiteks koti, või hoiab käsi ristis, võib see viidata vajadusele psühholoogilise või füüsilise distantsi järele,» selgitab psühholoog.

Veel üks eemaletõukav signaal on füüsiline kaugus. Kui inimene astub vestluse ajal sammu tagasi või hoiab sinuga märgatavat vahemaad, võib see viidata, et tal on ebamugav.

Näoilmed ei valeta

Näoilmed on samuti olulised. Kui inimene ei naerata siiralt või tema näoilme on piiratud, võib see olla märk sellest, et ta ei tunne sinu suhtes soojust ega huvi.

«Siira naeratuse puudumine või piiratud näoilmed viitavad sageli huvi või soojuse puudumisele vestluses,» selgitab Tighinean.

Kuidas saada inimestele meelepäraseks?

Kuigi psühholoog oskab hästi märgata, kui keegi sind ei salli, jagab ta ka nippe, kuidas muuta inimesed sinu suhtes sõbralikumaks. Näiteks aitab see, kui pöördud inimeste poole nimepidi, palud neil väikest teenet teha või vastad sõnumile mõnesekundilise viivitusega, andes neile mulje, et mõtled oma vastuse põhjalikult läbi.​



Allikas: New York Post.