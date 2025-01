Pilt on illustreeriv.

68-aastane inglanna Sheila Fox kadus Coventrys Suurbritannias 1972. aastal, olles vaid 16-aastane. West Midlandsi politsei teatel elas Fox tol ajal koos oma vanematega ning oli võimalik, et ta oli suhtes ühe mehega. Nüüd, 52 aastat hiljem, on naine elusalt ja tervena leitud, vahendab The Guardian.