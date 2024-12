KAS TEADSID? Just nii sageli tuleb oma rinnahoidjaid pesta

Rinnahoidjaid on soovitatav pesta iga kahe kuni nelja kandmise järel. Spordirinnahoidjad aga vajavad pesu pärast iga kasutuskorda. Isegi kui rinnahoidja näeb pärast kandmist puhas välja ja tundub lõhnavat hästi, tähendab see harva, et see on tegelikult puhas. Nahalt kanduvad õlid kangale üle kohe, kui rinnahoidja selga panna.​