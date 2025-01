Hailey Bieber vastas lahkumineku kõlakatele

Videos ütleb kasutaja eyegotthyme vaatajatele: «Teil ei ole kõik korras ja see on okei.»

«Teil ei ole kõik korras ja see on okei,» kordab ta, seekord rohkem emotsiooni näidates ja naerdes.

Hailey postitus näis olevat otsene vastus spekulatiivsetele videotele sotsiaalmeediaplatvormil, näiteks ühele, mille autoriks on popkultuuri kommenteerija ja taskuhäälingu saatejuht Sloan Hooks. Video, mis on kogunud ligi 500 000 meeldimist, vihjab, et paar on osalenud mitte just eriti peenes sotsiaalmeedia vahendusel toimunud tülis.