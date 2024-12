Sotsiaalmeediaajastul pole trendidest puudust ning TikToki abil levivad need veelgi kiiremini. Tähelepanuväärsed moehetked hakkavad enneolematu kiirusega iseseisvat elu elama. Olenemata sellest, kas oled aktiivne sotsiaalmeedias või teed parasjagu pausi, oled suure tõenäosusega märganud mõnda interneti vallutanud moetrendi.

Need on mikrotrendid, mis meid 2024. aastal köitsid, mida me vältida püüdsime või millesse täielikult armusime.