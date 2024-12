Kate Middletonile kohutava kingituse teinud prints William: see tundus hea mõte

Praegu 42-aastane prints William kinkis Katele, kes on samuti 42, selle kingituse nende suhte algusaastatel, kui nad mõlemad olid tudengid St. Andrewsi ülikoolis, kus nad 2001. aastal kohtusid ja armusid. Nagu ajaleht The Mirror kirjutas, oli William 2000. aastate alguses kingituste valimisel ebakindel, ning üks kingitus jättis tema tollase tüdruksõbra segadusse.

Tulevane kuningas avaldas kingituse tagamaad intervjuus BBC Radio Five Live'ile. Kui jutuks tuli kingituste tegemine, tunnistas William: «Ma kinkisin oma naisele kunagi binokli – ta pole lasknud mul seda kunagi unustada.»

«See oli meie suhte alguses, arvan, et see otsustas asja ära,» naeris William. «See ei läinud hästi. Ausalt öeldes pole mul aimugi, miks ma talle binokli ostsin. Tol hetkel tundus see hea mõte.»