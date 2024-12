PROOVI JÄRELE Nõuanded, mis aitavad sul viimaks tõmmata oma unistuste lainerijoone

Mõlemat silma ühesuguseks saada on raske. Selleks võta appi teip ja kinnita see nahale, nii et saad selle järgi lainerijoone teha. Kui eemaldad teibi, jääb tulemus puhas ja terav.

Ära kanna lainerit silma siselaule, sest siis see läheb laiali. Kanna lainer selle lähedale, kuid mitte otse selle peale – nii on tulemus puhas ja püsiv.

Kui kasutad lainerit alalaugudel, veendu, et joon oleks imepeenike. Liiga paks joon teeb sulle pesukaru silmad. Vea õrn joon ja jälgi, et see kohtuks silma välisnurgas ülemise lainerijoonega, et saada ühtlane ja viimistletud tulemus, kirjutab AllWomenStalk.